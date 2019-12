Questore: “Reati in calo nel Brindisino, il trend positivo continua”

Il trend positivo imboccato lo scorso anno è proseguito anche nel 2019. Il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, ha spiegato che i reati commessi nel Brindisino nel 2019 sono in calo rispetto al 2018. Il calo è più significativo in provincia che in città, dove comunque si sono registrati meno furti e rapine. Il quadro della situazione è stato fatto nel corso dello scambio di auguri natalizi con i giornalisti avvenuto stamattina (venerdì 20 dicembre), presso la questura di Brindisi, in presenza anche dei funzionari di polizia.

Rossi ha inoltre parlato della gestione dell’ordine pubblico in occasione del derby Brindisi-Fasano valevole per il campionato di Serie D in programma domenica prossima allo stadio Fanuzzi (alle ore 15 il fischio di inizio), che si disputerà anche in presenza di 200 tifosi ospiti. Il via libera alla trasferta è arrivato dopo dei colloqui telefonici fra lo stesso questore e i dirigenti delle due società.