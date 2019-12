Santa Barbara: la spettacolare dimostrazione dei vigili del fuoco

Un'auto in fiamme. Una bombola del gas che prende fuoco. Una persona da soccorrere ai piani alti di un palazzo. Scenari che rappresentano una sorta di routine quotidiana per i vigili del fuoco si sono materializzati stamattina (mercoledì 4 dicembre) nella caserma del comando provinciale di Brindisi, dove i pompieri hanno festeggiato la protettrice del Corpo nazionale, Santa Barbara, con una dimostrazione che ha entusiasmato decine di bambini. Per l'occasione il comandante provinciale, ingegnere Antonio Panaro, ha infatti aperto le porte della caserma alle scolaresche