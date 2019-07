Lido Presepe tra lavori in corso, disagi e disservizi: residenti infuriati

LIDO PRESEPE – Centinaia di famiglie isolate, commercianti con vendite in calo, un ristorante-pizzeria ancora chiuso. Siamo al 6 luglio, la stagione estiva è iniziata abbondantemente e nella marina di Lido Presepe di competenza del Comune di Torchiarolo sono più i disagi che il resto. Il progetto da quattro milioni ei euro di riqualificazione del paesaggio costiero che dall’autunno scorso sta interessando le marine di competenza del Comune di Torchiarolo si sta rivelando una delusione.

La gente è arrabbiata. I lampioni nuovi, la pavimentazione rifatta, il viale alberato che congiunge Torre San Gennaro a Lido Presepe che regalano uno scenario tutto nuovo passano in secondo piano rispetto ai disagi che chi vive nelle marine è costretto a subire quotidianamente. C’è chi non invita più gli amici che vivono altrove a casa propria, chi non riesce più ad affittare le case, chi pranza tra la polvere e chi passa le giornate a pulire verande e finestre piene di polvere sollevata dal cantiere.



L’ex via delle Dune è ancora al buio: impraticabile di sera, per raggiungere la vicina Torre Gennaro i ragazzini devono farsi accompagnare in auto dai genitori quando fino allo scorso anni ci andavano a piedi. Il cantiere è ancora aperto e a quanto pare resterà tale fino al 10 luglio ma non è messo in sicurezza.

La spiaggia è piena di pietre, alcuni residenti avrebbero anche proposto di pagare a proprie spese una “macina sassi” per rendere fruibile l’arenile, al momento inaccessibile. Il supermercato sta registrando cali nelle vendite, una pizzeria non ha ancora aperto, essendo circondata da cantiere. Non c’è una passerella che permette a disabili e genitori con carrozzine di raggiungere il mare. E poi ci sono pericoli ovuqnue per il cantiere non in sicurezza. Le docce ancora non funzionano. Nel video lo sfogo di alcuni residenti.