Discarica abusiva data alle fiamme: disagi per i residenti

Una discarica abusiva è stata data alle fiamme nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 14 gennaio) in contrada Correo, in prossimità dell'incrocio tra la provinciale che parte da San Vito e la provinciale Carovigno-San Michele. Il fumo sprigionato ha creato grossi disagi alle famiglie che vivono nelle abitazioni della zona. Tutto questo in barba al cartello sui cui è impressa la scritta “Divieto di discarica”.