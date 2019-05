Discarica a cielo aperto in strada Lo Spada: lo scempio continua

I rifiuti giacciono ancora lì, abbandonati. Nonostante la multa inflitta a un incivile che lo scorso aprile fu sorpreso e rimproverato da una mamma, mentre svuotava il portabagagli della sua auto, i jersey di cemento che costeggiano la strada per Lo Spada, nei pressi del centro commerciale Ipercoop, continuano ad attirare inquinatori di ogni genere. Come si vede nel video girato questa mattina, sul bordo della strada si trova di tutto, in questa discarica a cielo aperto..