Discariche abusive in città: "Installeremo nuove telecamere anti incivili"

Cinquemila euro al mese per installare nuove telecamere. Questo è il costo dell’inciviltà dilagante. Il sindaco di Brindisi, a margine dell’incontro con il pensionato muratore Vito Cisternino, ha annunciato che verrà affidato un appalto per realizzare degli impianti di videosorveglianza nei siti presi di mira dagli inquinatori, censiti dalla ditta Ecotecnica. Ce ne sono circa 50 in città.