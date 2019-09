Domenico Modugno "Prima del mito" raccontato da Andrea Martina e Giuseppe Fiorante

SAN PIETRO VERNOTICO – Lunghi e calorosi applausi, occhi lucidi ma anche grandi risate per lo spettacolo teatrale su Domenico Modugno andato in scena sabato 31 agosto in via Thaon De Revel a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, nell’ambito degli appuntamenti estivi. L’ultima data in programma nel calendario ha regalato grandi emozioni: Andrea Martina e Giuseppe Fiorante, due giovani artisti cellinesi di poco meno di 30 anni, che hanno trasformato la passione per la musica, il teatro e la cultura in un vero e proprio lavoro, hanno portato in scena la storia di Domenico Modugno “prima del mito”.