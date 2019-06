Campo di Mare: spiaggia libera invasa dall'erba

È iniziata all'insegna dei disagi e delle lamentele la stagione balneare a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Buona parte della spiaggia libera compresa tra i due lidi (Calidoski e Go go) è completamente invasa dall'erba. Impraticabile quindi. Nei giorni scorsi alcuni residenti si sono recati al Comune per segnalare il disservizio senza però ottenere i risultati sperati. L'arenile in corrispondenza di via Bellino é off limits.

Erba alta e secca anche nelle aiuole del lungomare. Va ricordato che nei giorni scorsi è stato avviato il servizio di manutenzione del verde pubblico a una ditta brindisina, affidato per 30 mesi. A quanto pare però la marina deve attendere il suo turno. E non è detto che l'erba sulla sabbia debba essere rimossa nell'ambito di questo progetto.