Esordio alla regia a 17 anni: Davide Giarletti presenta il cortometraggio "Alice"

Davide Giarletti, 17 anni e tanta voglia di fare, dai video uploadati sul suo canale youtube alle grandi sale cinematografiche con La guerra dei cafoni (regia di Davide Barletti), film in cui lui interpretava uno dei protagonisti.

Oggi Davide si ripropone in veste di regista e interprete del cortometraggio “Alice”. Il suo corto parla di temi delicati, della distanza genitori figli e della piaga sociale che rappresenta la droga. Oggi alle 18 “Alice” è stato proiettato presso la sala conferenze di palazzo Nervegna, ma non rimarrà un progetto isolato, come Davide spiega nella video intervista in cantiere ha nuove idee.