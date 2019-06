"Terra mia": piazza gremita per l'omaggio a Domenico Modugno

SAN PIETRO VERNOTICO - "Buona la prima" per la manifestazione "Terra mia" organizzata dall'associazione culturale Domenico Modugno nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Pietro che ricorrono il 29 giugno prossimo. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti in programma fino a domenica 30 giugno organizzato grazie alla collaborazione con commercianti e artigiani e la scuola di musica Amandla con lo scopo di valorizzare le corti e il centro storico.

Stand di artigianato locale hanno fatto da cornice all'esibizione degli allievi della scuola Amandla che hanno intonato le canzoni del celebre cantautore sampietrano Domenico Modugno in una piazza gremita di gente. Luminarie accese, gli artisti emergenti si sono esibiti nella cassa armonica: piazza del Popolo si è riempita di note e colori. Obiettivo raggiunto per gli organizzatori: il cuore del paese é tornato a vivere.