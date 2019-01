Lo spettacolo della natura nel Parco Cillarese: basta uno smartphone

BRINDISI - Il Parco urbano del Cillarese, a Brindisi, è un'ottimo osservatorio per gli amanti della fauna selvatica. Siamo all'inizio del periodo degli accoppiamenti per i volatili acquatici, e nel video girato da Salvatore Barbarossa per BrindisiReport questa mattina utilizzando uno smartphone è stato ripreso il rituale di corteggiamento di una coppia di germani reali. Non è che il luogo scelto sia appartato, data la fila di spettatori presente sulle recinzioni e nello stesso specchio d'acqua, tra gabbiani ed anatre, e sulla sponda (una tartaruga), ma la non importa ai due fidanzati. Difendiamo e tuteliamo i nostri spazi verdi. Pretendiamo che siano curati e vigilati al meglio. Diamo l'esempio e divertiamoci a riprendere la natura nella nostra città anche con l'obiettivo dei nostri cellulari.