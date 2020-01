Il nuovo traguardo di Rosa Fioretti: 105 anni di gran carattere e pasti frugali

BRINDISI - Nonna Sina (al secolo Rosa Fioretti) ha compiuto la bellezza di 105 anni ieri 24 gennaio 2020, e ha festeggiato circondata da tutta la sua famiglia. La signora Sina è mamma di quattro figli, tre maschi e una femmina, da cui ha ricevuto più di 40 nipoti e pronipoti. Donna adorabile e piena di energia è riuscita ad andare avanti, pur rimanendo vedova molti anni fa. Il marito era un elettricista di nome Antonio Danese. BrindisiReport è andato a trovare questa donna brindisina ultracentenaria nella sua abitazione in una traversa di via Appia in un contesto sereno e pieno di affetto, dove ha condiviso con figli e nipoti questo nuovo grande traguardo di vita. Il segreto della sua longevità sono la sua vitalità di carattere, pasti contenuti ed un buon bicchiere di vino. Per i figli, ogni giorno trascorso con lei è un regalo straordinario, ed è emozionante vederli così affiatati mentre le stanno intorno. Non ci resta che augurare buon compleanno a nonna Sina, che probabilmente è la donna più anziana della città.