Festa del carciofo, la piccola iniziativa che soddisfa centinaia di palati

SAN PIETRO VERNOTICO – Grande successo per la decima edizione della “Festa del Carciofo” svoltasi domenica 5 maggio nel cortile della Chiesa di San Giovanni Bosco in occasione dei festeggiamenti di San Domenico Savio a cui è dedicato l'oratorio della parrocchia. Volontari e volontarie del comitato Feste di San Giovanni Bosco hanno servito prelibatezze al carciofo in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Molte delle quali preparate in loco, da mani esperte, con le tecniche della cucina tradizionale, quella delle nonne.

Ed è questa la particolarità della piccola festa che ormai da anni si svolge a San Pietro Vernotico: i visitatori assistono con i propri occhi alla preparazione della maggior parte delle pietanze e le degustano “appena sfornate”. Dietro alla tavolata dove sono esposti i piatti ci sono donne che impastano, friggono, farciscono senza sosta.

Un’iniziativa che nel suo piccolo riesce ad attirare centinaia di visitatori e che dovrebbe essere aiutata a crescere e diventare un appuntamento fisso sia per la comunità sampietrana che per il circondario.

Alla festa in occasione di San Domenico Savio organizzata grazie alla collaborazione di tutti i parrocchiani, oltre al carciofo si potevano degustare hod dog anche questi preparati in loco e altre specialità. Le degustazioni hanno fatto da cornice a un torneo di calcetto, a un concerto di musica popolare e a un’esposizione di prodotti artigianali preparati nell’ambito di un laboratorio di maglia e cucito (libero e gratuito) che si svolge ogni martedì in parrocchia.

Va precisato che tutto il guadagno delle iniziative viene devoluto alla parrocchia e che i carciofi vengono donati da aziende locali. Un esempio questo di come a volte basta un po' di collaborazione tra cittadini, associazioni e aziende per dare vita a eventi di promozione del territorio e delle realtà locali.