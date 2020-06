"Basta veleni": a Brindisi parte il flash mob in piazza Vittoria

BRINDISI - Un gruppo di cittadini si è riunito oggi, 6 giugno 2020, alle ore 18, in piazza Vittoria a Brindisi, per dare vita ad un flash mob contro i veleni industriali. Con un messaggio divulgato attraverso le chat private di alcuni social network, il gruppo ha raggiunto piazza Vittoria, alle ore 18 al suono di una tromba da stadio, ogni partecipante è rimasto immobile, mentre altri hanno affisso uno striscione sul muro del Banco di Napoli, “Basta veleni, non restiamo immobili”. Dopo 120 secondi a un nuovo segnale di tromba, e con un applauso, tutto è finito. Nel messaggio, i promotori hanno specificato che l’iniziativa non ha nessuna appartenenza politica, ma il fine è solo quello di sensibilizzare la cittadinanza.