Melissa sempre nel cuore: presentato il settimo memorial

BRINDISI - È stato presentato questa mattina a Palazzo Nervegna, a Brindisi, il calendario degli eventi del settimo Memorial Melissa Bassi, che quest’anno si arricchisce di una prova di corsa cui sono invitate tutte le società podistiche della Puglia. La città non dimentica Melissa, la studentessa 16enne rimasta uccisa nel vile attentato della mattina del 19 maggio 2012 davanti all’Istituto professionale per i servizi sociali “Morvillo Falcone”, e lo sport è in prima fila.

Il comitato organizzato della settima edizione è composto come sempre dall’associazione Legalità e Sicurezza, questa volta in collaborazione con l'associazione Mfr di Brindisi e con il patrocinio del Comune di Brindisi, di Coni, Fidal e Uisp. Saranno tre giornate di impegno agonistico, per sostenere i valori della convivenza civile e per non dimenticare melissa e le altre ragazze rimaste gravemente ferite dall’esplosione.

Il 5 maggio alle 9 partirà la gara di corsa su percorso misto di 9 chilometri nello scenario del Parco urbano di Punta del Serrone, sistemato per l’occasione da interventi disposti dal Comune e sostenuti anche dalla stessa società sportiva Made For Runners – Brindisi. Si prevede un numero molto alto di iscrizioni.

La competizione del 5 maggio è considerata valida come quarta prova del circuito “Sulle Vie di Brento”, una classica ormai del podismo regionale. Madrina dell’evento, la brava presentatrice e cantante Luisa Corna. Lo store Decathlon della città offrirà per l’occasione un buono spesa di 5 euro.

Luisa Corna darà anche il calcio di inizio simbolico al Torneo interforze di calcio, che vedrà in campo al “Fanuzzi” l’8 – 16 maggio ben 16 formazioni: Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Guardia Costiera, Brigata Marina San Marco, United Global Sercice Center Br (Onu), As Forense Brindisi, Cral Amministrazione Comunale Brindisi, Maristaer Grottaglie, Società Stp Brindisi, Uisp Calcio Senza Frontiere Brindisi, Società Staffing et Services Vivaeventes, Fisioterapisti ordini Tsrm-PstrP.

Inoltre si svolgerà nella giornata del 12 maggio un torneo di calcio a 5 riservato ai ragazzi delle scuole superiori. BrindisiReport ha sentito questa mattina i genitori di Melissa, Rita Muri e Massimo Bassi, l’assessore comunale allo Sport, Oreste Pinto, Vito Miccoli di Made For Runners e il sindaco Riccardo Rossi.