I giganti della Happy Casa in Pediatria: serata speciale per i piccoli degenti

Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà nel reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. I giocatori della Happy Casa Brindisi martedì sera (10 dicembre), accolti dal personale sanitario e dagli operatori del progetto di Clownterapia coordinato da Cristiana Zongoli, alias Dottoressa Stellina, hanno regalato un sorriso ai piccoli degenti.

Kelvin Martin, Antonio Iannuzzi e Riccardo Cattapan, accompagnati dal team manager Francesco Caiulo, dal 2° assistant coach Mattia Consoli e dal preparatore atletico Marco Sist, oltre a due ragazzi del settore giovanile, sono entrati nelle stanze in cui sono ricoverati i bimbi, esibendo il nasone rosso da clown. Il fotografo Vincenzo Tasco ha immortalato questi momenti di spensieratezza. Le foto, per il quinto anno di fila, confluiranno in un calendario i cui proventi saranno devoluti al progetto di Clownterapia.