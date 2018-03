Giovane immigrato ucciso, parla il presidente della comunità nigeriana

Osalodor Aganmwonyl, presidente della comunità nigeriana di Brindisi, conosceva la vittima dell'omicidio di via Bastioni Carlo V, ma non sa nulla del movente del delitto. Però sottolinea come il principio della comunità nigeriana sia quello di vivere e lavorare nel nostro pPaese rispettandone le leggi. Dolore per la morte di una persona ancora molto giovane, e per la sua famiglia lontana, che presto saprà della sorte di Callistus Imoyera