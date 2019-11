Gli effetti di una tempesta sui traghetti a Punta delle Terrare

BRINDISI - In questo video è visibile l'effetto di una tempesta - quella del 10 luglio 2019, nel caso specifico - sui traghetti ormeggiati agli accorti di Punta delle Terrare - Costa Morena Ovest. Le immagini non hanno bisogno di commenti. Il progetto del pontile a briccole serve a mettere in sicurezza le navi proprio nella prosettiva di eventi meteo particolarmente avversi. E' un'opera leggera, non invasiva ed ha fini di salvaguardia delle navi e di chi si trova a bordo, e l'Autorità di Sistema Portuale lo realizzerà in breve tempo se non vi saranno opposizioni o richieste di iter complessi da parte delle amministrazioni locali. C'è già il via libera dal Provveditorato per le Opere Pubbliche.