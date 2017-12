I BoomDaBash all'Auchan per il calendario della clownterapia

I BoomDaBash al completo questa sera alla galleria Auchan di Mesagne, per sostenere la vendita del calendario che servirà a finanziare le attività di clowterapia per i bambini di Pediatria dell'ospedale Perrino di Brindisi. Non un semplice firma-copie, ma un impegno realmente sentito dai membri della nota band, che il 2 dicembre scorso, proprio tra i bambini e il personale medico e paramedico del reparto, hanno posato per lo stage fotografico affidato a Marco Schifa.

Sono loro i protagonisti delle 12 pagine della nuova edizione del calendario, pronti anche ad altre iniziative per i piccoli pazienti del dottor Fulvio Moramarco, il direttore dell'unità di Pediatria, che stasera ha spiegato al pubblico dell'evento quali sono le finalità di una iniziativa che si rinnova ogni anno. perchè con il sorriso, la serenità e l'allegria i bambini affrontano meglio la malattia. La serata di lancio del calendario 2018 è stata presentara da Gianluca Ziza della popolare emittente Ciccio Riccio, che assieme ad Auchan e a BrindisiReport supporta l'iniziativa.

E c'erano, naturalmente la dottoressa Stellina (Cristina Zongoli) e tutto lo staff della clowterapia dell'ospedale Perrino di Brindisi, inclusi gli "apprendisti". Una associazione, la cooperativa Naukleros, che presto avrà anche una sede dopo anni di impegno a favore dei bambini ammalati e la nascita della Siclot, la scuola di clownterapia. Quindi, acquistiamo il calendario: un'ottima scelta per aiutare anche i genitori dei bambini in momenti difficili della loro vita e di quella dei loro figli. I calendari sono in vendita al banchetto della clownterapia nella galleria del centro commerciale Auchan.