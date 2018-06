I bambini del Punto Luce in concerto alla Festa della Musica

Si è svolta nella piazzetta della Corte degli Artigiani, a cura della Uisp Comitato territoriale di Brindisi e deii Servizi Socio-Educativi “Punto Luce” e “Spazio mamme” del quartiere Perrino, “Note Illuminate”, manifestazione inswerita nella Festa della Musica 2018. Il giorno del solstizio d’estate, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in contemporanea in Italia e in Europa, si sono riempite piazze, centri storici e periferie di momenti artistico-musicali volti alla promozione della musica quale strumento di crescita personale e culturale dell’individuo.

Dalla collaborazione di Uisp, Save the Children Italia Onlus, del Comune di Brindisi - Ambito territoriale BR/1 e della Cooperativa Sociale Genesi, che si spendono, nella città di Brindisi, con azioni e progetti a contrasto della povertà educativa, grazie alla partecipazione della A.C. Girolamo Frescobaldi, i bambini frequentanti i laboratori, gratuiti, di tastiera e percussioni, si sono esibiti in un saggio delle qualità e competenze acquisite in una cornice unica arricchita dalla presenza di stand informativi, laboratori creativi e lezioni musicali aperte a tutti a cura della Associazione Capricci Sonori. A completare e chiudere la cornice di questo evento celebrativo le esibizioni della Gambling Band e vocali di Laura Zeta.