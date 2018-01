I diritti e la sicurezza dei migranti: incontro al dormitorio

Un incontro sui diritti e la sicurezza dei migranti si è svolto oggi pomeriggio presso il dormitorio per migranti situato in via Provinciale San Vito, nell’ambito di una iniziativa organizzata dalla Flai Cgil per la tutela della salute e del lavoro.

I migranti hanno raccontato l’esperienza di lavoro in provincia di Brindisi, tra sfruttamento e infortuni. L’incontro è stato moderato da Angelo Leo, della segreteria Flai Cgil Brindisi. Sono intervenuti: Antonio Macchia, segretario Flai Cgil Brindisi, Antonio Ligorio, segretario generale Flai Cgil Brindisi, Antonio Gagliardi, segretario generale Flai Cgil Puglia. Le conclusioni sono state affidate a Sara Palazzoli, della segreteria nazionale Flai Cgil.