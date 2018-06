Il giardino della Don Bosco si trasforma in un museo: in mostra i quadri dei bimbi

Piccoli artisti crescono nella scuola d’infanzia Don Bosco di via Magenta dell’istituto comprensivo Santa Chiara. Il giardino del plesso scolastico si è trasformato in una mostra a cielo aperto in cui sono state esposte le splendide opere realizzate dai bambini, nell’ambito di un progetto curato da un team di insegnanti.

I piccoli pittori hanno dato vita a 200 opere che si richiamano ai capolavori dell’arte. Entusiasti di cimentarsi con i pennelli e le tavolozze, i bimbi sono stati suddivisi in gruppo di 6-7 unità ciascuno. I risultati del progetto, durato complessivamente nove ore, sono stati presentati nel corso di una festa che si è svolta nel giardino dell’istituto, in presenza di genitori e familiari.

I quadri potranno essere acquistati e il ricavato sarà devoluto in beneficenza o sarà reinvestito nello stesso istituto per l'acquisto di materiale didattico messo a disposizione dei bambini. La maestra Annaluisa Mazzotta, al microfono di BrindisiReport, ha illustrato i contenuti della lodevole iniziativa.