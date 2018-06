Il grande spettacolo della partenza della XXXIII Regata Internazionale Brindisi-Corfù

Stamattina alle 12 alle boe di partenza si sono presentate 106 delle 115 imbarcazioni iscritte alla 33^ Regata internazionale Brindisi – Corfù. Con un vento di 10-12 nodi da nord-ovest sono partiti per prime le imbarcazioni Classe A ORC ed i multiscafi, con la seconda partenza il resto della flotta, che comprende le altre classi Orc e quelle per le barche da crociera pura.

Lo spettacolo ancora una volta è stato stupendo ed è stato seguito da un pubblico molto più numeroso degli altri anni dalla Diga di Punta Riso (grazie ad un servizio navetta predisposto dal Circolo della Vela). La regata si svolgerà con condizioni meteo variabili e dal tardo pomeriggio i regatanti potrebbero fare i conti con temporali sparsi nel canale d’Otranto.

Fino al traverso di Kassiopi (boe di arrivo), in ogni caso, non sono previsti venti forti. La regata si può seguire per tutta la sua durata in tempo reale sul tracking online messo a disposizione dal Circolo della Vela di Brindisi.