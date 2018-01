Mamme con la stoffa, il mercatino: dalle borse da favola agli orsetti

Spazio Mamme Brindisi - Punto Luce di Save the Children, e Uisp Brindisi presentano "Mamme con la stoffa", il mercatino, e aspettano i cittadini questa sera, venerdì 5 gennaio, sino 21.00, presso la Corte degli Artigiani, per mostrare tutti i prodotti realizzati a mano dalle mamme che frequentano il laboratorio di cucito creativo: le "borse da favola ", le calze per l'Epifania, gli orsetti. Non mancate!