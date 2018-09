Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, illustra i vantaggi derivanti dalla candidatura dell'ex delegazione comunale del rione Casale al bando del ministero dell'Interno per l'accoglienza ai migranti minori non accompagnati, nel corso di una partecipata assemblea pubblica che si è svolta fra via Bafile, sede dell'ex delegazione, e via Duca degli Abruzzi.

