"Illuminiamo il futuro": i bimbi dello Spazio mamme alla scoperta del museo Ribezzo

Si è conclusa la settimana della campagna “Illuminiamo il futuro” (https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/campagne/illuminiamo-il-futuro) di Save the children con un percorso culturale che i bambini dello Spazio Mamme (servizio sociale dell’ambito Brindisi/San vito del Comune di Brindisi) hanno effettuato con i loro genitori e Daniele Spedicati, guida di Sistema Museo per il progetto SAC “La via Traiana”.

Bambini e genitori hanno condiviso un percorso dedicato alla statuaria e alla lavorazione dei metalli all’interno del Museo Ribezzo di Brindisi, all’interno del quale i bambini non solo hanno visto e conosciuto opere scultoree di grande prestigio ma hanno anche giocato con un videogame, attraverso il quale si sono cimentati nella navigazione, grazie alla realtà aumentata. Infine ogni partecipante ha realizzato un manufatto da portare a casa, un medaglione in gesso che ritrae il simbolo della città di Brindisi e che rappresenterà un ricordo di questa bellissima giornata.