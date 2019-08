I carabinieri irrompono nella masseria: le immagini del blitz

Il blitz scatta nella tarda mattinata di domenica (4 agosto). Dopo aver circondato una vecchia masseria situata in una zona isolata di una collina, sopra un poligono, circa 30 carabinieri entrano in azione. Dopo un breve tentativo di fuga vengono arrestati il 40enne Francesco Angelini, il 32enne Francesco Girolamo e il 29enne Bartolomeo Abiuso, presunti responsabili di un brutale assalto armato ai danni di una villetta in cui viveva un intero nucleo familiare avvenuto la sera di venerdì (2 agosto). L'azione è stata ripresa con le action cam utilizzate dai carabinieri delle Api (Aliquote di pronto impiego), che hanno partecipato alla retata insieme ai colleghi del gruppo Cacciatori di Puglia e ai militari della compagnia di Fasano.