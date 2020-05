Brindisi, il mare e i pescatori della "Fase 2" - Gallery di Vito Massagli

BRINDISI - I primi a mettere il naso al porto e sulla costa oggi domenica 3 maggio 2020, beati loro, i pescatori sportivi, autorizzati anche ad usare la barca purchè in numero massimo di due a bordo. Da domani, ma per attività motoria o sportiva, la corsa o la camminata veloce lungo il litorale, in città e in campagna la potranno fare tutti. Purchè si tratti appunto, di attività sportive, salutistiche o per portare i bambini a prendere aria al parco secondo le modalità, in quest'ultimo caso - prescritte anche da ordinanze sindacali. Rispetto del distanziamento, sempre e comunque. Per chi non ha ancora le idee chiare, ecco qui le Faq (vale a dire le risposte alle domande più frequenti) messe a disposizione degli italiani dalla Presidenza del Consiglio. Nel frattempo guardiamoci le foto scattate questa mattina dal nostro Vito Massagli lungo la costa, le dighe e gli specchi portuali brindisini, con l'eloquente immagine della nave da crociera ferma alla Diga di Punta Riso, perchè il virus è ancora in giro per il mondo, perchè per tornare ad una "vigile normalità" ci vorrà ancora tempo, responsabilità, cautele e rispetto delle regole.