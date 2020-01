Si è svolta stamattina, presso il plesso della scuola Pizzigoni dell'istituto comprensivo Cappuccini, in via don Cappuccini angolo via Podgora, la cerimonia di inaugurazione della prima ed unica sezione di scuola statale dell’infanzia ad indirizzo montessoriano per Brindisi e Provincia.

Hanno partecipato all’evento Doriana Allegri e Vanda Mazzarello, autrici del testo ‘L’Armonia dei numeri – la matematica come un gioco ’- collana edita da “Il Corriere della Sera”.