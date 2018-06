La memoria dei caduti del lavoro e del dovere scolpita in un monumento

BRINDISI - Inaugurato stamani, davanti all'ingresso principale del cimitero comunale di Brindisi, il monumento dedicato alle vittime del lavoro. del dovere e del volontariato, L’opera, che rappresenta un tubo spezzato recante alcune croci, era stata proposta nel 2017 al Comune di Brindisi dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, ed ha ricevuto l'assenso nell'aprile scorso dal commissario prefettizio Santi Giuffré, che decise di “testimoniare la partecipazione e la piena condivisione” degli obiettivi proposti dalla federazione, rappresentata dall’avvocato Antonio Andreucci, in qualità di console provinciale, anche a nome del Comitato 12 giugno Vittime del lavoro e del dovere, costituito dopo l’incidente avvenuto all’interno dell’Ilva di Taranto il 12 giugno 2003, quando persero la vita due giovani operai. L'inaugurazione del monumento a Brindisi giunge in un periodo in cui in Italia gli incendi mortali nelle fabbriche e nei cantieri hanno raggiunti livelli gravi, con un bilancio dolorso anche di feriti ed invalidi. Una vera e propria emergenza nazionale.