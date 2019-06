Momenti di tensione sulla superstrada: auto va a fuoco durante la marcia

SAN DONACI – Momenti di paura sulla statale 7 (Brindisi-Taranto) nella mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, dove è andata a fuoco un’auto in marcia. Il conducente è riuscito ad accostare e mettersi in salvo.

Altri automobilisti si sono fermati a prestare aiuto in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Si trattava di un'auto a impianto a Gpl. L’incendio è divampato nei pressi dello svincolo per San Donaci sulla corsia in direzione Taranto. Il fumo ha invaso la carreggiata creando disagi alla circolazione stradale, il traffico è rimasto bloccato per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori.