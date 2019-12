Incendio sulla strada per il PalaPentassuglia: due auto in fiamme

Due auto in fiamme nei pressi del parcheggio del PalaPentassuglia, mentre era agli sgoccioli la partita Happy Casa Brindisi-Treviso. Si tratta di una Mini Cooper e di un’Alfa 147 parcheggiate l’una di fronte all’altra sulla strada che collega il rione La Rosa all’impianto sportivo di contrada Masseriola. Partite da un mezzo, le fiamme si sono propagata rapidamente all’altro. E’ accaduto intorno alle ore 20.30 di oggi (domenica 29 dicembre).

Ad avere la peggio è stata la Mini Cooper, i cui interni sono stati carbonizzati. Ha riportato danni solo sulla parte anteriore, invece, la 147. Sul posto si sono recati due mezzi di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. I pompieri hanno operato mentre migliaia di tifosi, subito dopo la fine della gara, rientravano a casa, intasando le strade circostanti al palazzetto.

L’intervento dei vigili del fuoco si è esaurito intorno alle ore 21.14. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti. Le cause dell’incendio sono da appurare. Si presume che i proprietari si fossero recati al PalaPentassuglia per assistere alla partita.