Capannone in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

Diverse squadre di vigili del fuoco, per un totale di 15 uomini, hanno operato per ore per spegnere un vasto incendio siluppatosi la scorsa notte in un deposito di utensili situato nella zona industriale di Latiano. Sopra il fabbricato si trovava un'abitazione. Impressionante la nube di fumo sprigionata dal rogo.