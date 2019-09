A fuoco furgone di venditore ambulante di frutta e verdura

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco alle 4.20 di oggi, domenica 15 settembre, in via Monte San Michele a Brindisi dove è andato a fuoco un furgone parcheggiato per strada. Si tratta di un veicolo di proprietà di un venditore ambulante di frutta e verdura.

I vigili del fuoco non avrebbero trovato elementi riconducibili a qualche azione dolosa e lo stesso proprietario avrebbe riferito di problemi elettrici al mezzo negli ultimi giorni. Ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.