Incidente moto contro auto: ferito un giovane, donna sotto shock

SAN PIETRO VERNOTICO - Un giovane motociclista di San Pietro Vernotico è rimasto ferito stamani 25 gennaio 2020 in incidente stradale ad uno degli incroci della circonvallazione della città. La sua potente Kawasaki è entrata in collisione con una Citroen C3 condotta da una donna, che è stata affidata a sua volte alle cure di una delle due equipe del 118 intervenute sul posto assieme ai carabinieri e alla polizia locale, poichè versava in stato di shock.