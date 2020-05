Scontro fra auto e scooter a Brindisi: un ragazzo in ospedale

Dopo lo scontro, è stato sbalzato per terra. Si sono vissuti momenti di apprensione per un minorenne alla guida di uno scooter che intorno alle ore 18 di oggi (sabato 16 maggio) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuti all'altezza dell'incrocio fra via Aprilia e via Fulvia, al rione Cappuccini, già tetro di numerosi incidenti. Il motociclo è entrato in collisione con una Hyundai Ix35. Vigile e cosciente, il ragazzo stato soccorso da personale del 118. Da lì è stato condotto presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino, per gli accertamenti del caso. Illeso l'automobilista.