Incidente ferroviario al rione Perrino: spavento per quattro donne

Una Matiz Spark con quattro donne a bordo è entrata in collisione con un treno merci intorno alle ore 15 di oggi (8 ottobre), sull'attraversamento ferroviario che si trova in viale Arno, nella zona industriale di Brindisi. Il respingente del convoglio ha sfondato la portiera anteriore lato passeggero, trascinando il veicolo per alcuni metri. Fortunatamente le quattro donne, addette alle pulizie di un hotel della zona, non versano in gravi condizioni.