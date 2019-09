Scontro fra due auto alle porte della città: due persone in ospedale

BRINDISI – Scontro alle porte di Brindisi nella serata di oggi, lunedì 2 settembre tra due auto. Due persone sono state portate in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 20 all'incrocio tra la ex statale 16 per San Pietro Vernotico e la complanare della circonvallazione di Brindisi, nei pressi del Poligono di tiro. Le due auto, una Peugeot 107 e una Volkswagen Lupo, viaggiavano in direzioni opposte: una procedeva in direzione quartiere La Rosa e l’altra verso Bozzano. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. In ospedale sono stati portati conducente e passeggero della 107, non dovrebbero essere in condizioni preoccupanti. Le auto sono state rimosse con il carro attrezzi.