Cillarese: il giorno dopo la festa, parco disseminato di rifiuti

Parco del Cillarese disseminato di carte, fazzoletti e bottiglie di plastica, il giorno dopo la festa della Liberazione. In ogni angolo gli incivili hanno lasciato il segno. In mattinata è stato effettuato un intervento di pulizia del polmone verde, ma una parte dei rifiuti è rimasta fra i ciuffi d’erba.

Va detto che i contenitori getta carte ieri si sono riempiti nel giro di poche ore e forse, in considerazione del grande afflusso di persone, sarebbe stato opportuno metterne qualcuno di più. Questo, però, non giustifica i cittadini che si sono sbarazzati di bicchieri e bottiglie, abbandonandoli nel parco. Sarebbe bastato riporli in dei sacchetti per agevolare il lavoro degli addetti alla pulizia intervenuti il giorno successivo.

E pensare che in quelle stesse ore decine di volontari stavano ripulendo da rifiuti di ogni genere la spiaggia di Giancola, strappandola al degrado.