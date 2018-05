Incontro con educatori cinofili al Punto Luce: bimbi entusiasti

Anche il prestigioso centro cinofilo K1Dog di Monopoli (ricordiamo che K1Dog ha partecipato nel 2010 al Guinnes World Record, nel 2015 all’Italia’s got talent e al Pets talent in Germania nel 2017) ha aderito alla campagna di Save the Children “Illuminiamo il futuro” (https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/campagne/illuminiamo-il-futuro ).

Nicola Ratti, educatore cinofilo e presidente della K1Dog, con una educatrice cinofila ed i loro fantastici cani, ieri (15 maggio) hanno raggiunto il Punto Luce di Brindisi per illustrare a genitori e bambini come si realizza una corretta relazione uomo/cane, come giocare con i propri pelosi per creare un legame solido ed equilibrato.

Le iniziative della campagna “illuminiamo il futuro” proseguiranno fino al termine della settimana corrente.