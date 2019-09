Un mare di rifiuti sull'arenile: operazione di pulizia, cittadini invitati a rimuoverli

BRINDISI – Mentre sabato 21 settembre in occasione dell’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo” i volontari di Legambiente tireranno a lucido il giardino ai piedi del Monumento al Marinaio (area sottoposta a pulizia straordinaria di recente per la cerimonia in memoria dei caduti in mare), i volontari dell’associazione “Puliamo il mare di Brindisi” si occuperanno della rimozione di rifiuti che invadono la costa brindisina. Materiale che va tolto prima che finisca nel mare con le conseguenze ormai note a tutti.

Appuntamento sabato 21 settembre alle 16 in via Torre Testa, località Case Bianche. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Nel video lo stato in cui versa questo tratto di costa, le immagini parlano da sole. “L'ambiente non è solo l'atmosfera...una rogna nelle mani di chi resta...”. Scrivono gli organizzatori nella presentazione dell’evento.