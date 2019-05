Brindisi Capitale d'Italia: "Pronto un itinerario turistico culturale"

E’ iniziata con un minuto di raccoglimento in memoria di Vittorio Bruno Stamerra la conferenza stampa nel corso della quale stamattina (sabato 4 maggio), presso il museo Ribezzo di Brindisi, sono state presentate le iniziative organizzate dalla Pro Loco di Brindisi, in sinergia con istituzioni e associazioni del territorio, per approfondire il tema “Brindisi Capitale d’Italia”.

Negli ultimi due fine settimana di maggio si svolgeranno degli eventi collegati al ruolo rivestito dalla città dopo l’armistizio del 1945, con il coinvolgimento di cittadini, turisti e visitatori a cui sarà data la possibilità di conoscere più a fondo i luoghi di quel periodo storico.

Il presidente della Pro Loco di Brindisi, Marcello Rollo, e il sindaco Riccardo Rossi hanno parlato del progetto a BrindisiReport. Una delle iniziative in cantiere consisterà nella realizzazione di un itinerario turistico culturale che toccherà i luoghi storici della città.

Tutto questo mentre è in attesa di essere discussa presso la Camera dei deputati un disegno di legge per il riconoscimento del titolo di Brindisi Capitale d’Italia depositato nei giorni scorsi dalla deputata pugliese Elvira Savino (Forza Italia).