Giro d'Italia a Brindisi: insediato il comitato di tappa, Chiappucci ospite d'onore

Comincia il percorso di avvicinamento alla tappa del giro d’Italia Brindisi-Castrovillari che il prossimo 16 maggio riporterà in città la carovana Rosa, dopo 48 anni dalla cronometro a squadre Lecce-Brindisi del 20 maggio 1971.

Stamattina, presso la sala giunta del Comune di Brindisi, si è insediato il comitato di tappa. All'inizio dell'incontro, il sindaco Riccardo Rossi ha annunciato che Claudio "el diablo" Cappucci, campione in auge negli anni '90, martedì prossimo (21 gennaio) sarà a Brindisi, per un incontro pubblico.

Del comitato fanno parte Angelo Roma, vice segretario, in qualità di coordinatore del gruppo; Oreste Pinto, assessore titolare anche della delega allo Sport; Fabio Lacinio, dirigente del settore Lavori pubblici, come responsabile dell’ufficio tecnico; Antonio Orefice, comandante della polizia locale; Simone Simeone, dirigente dei Servizi finanziari, delegato dell’Amministrazione comunale e Francesca Cuomo, già portavoce del sindaco, come delegato stampa; Giampiero Pennetta, presidente del Coni della provincia di Brindisi.

L’esecutivo ha inserito anche: Antonio Iaia, come delegato all’arrivo della tappa; Giovanni Carbini, delegato quartier tappa; Alfredo Malcarne come delegato dell’Open Village; Anna Lucia Portolano, presidente della commissione consiliare allo Sport; Ercole Saponaro, vice presidente della stessa commissione; Romeo Tepore, presidente dell’associazione Franco Coppi; Stefano Trapani, rappresentante dell’associazione Friend’s Bike e Anna Chiara Intini, per l’associazione Fiab di Brindisi. All’assessore Oreste Pinto è stata assegnata anche la delega al Marketing in occasione dell’evento sportivo.

Tutti gli incarichi all’interno dell’organismo avranno carattere onorario. La tappa Castrovillari-Brindisi, inserita nella 103esima edizione, è lunga 216 chilometri. L’arrivo in città è previsto in via Palmiro Togliatti, in prossimità dell’incrocio che conduce al Tribunale. Prima di arrivare a Brindisi, la carovana di ciclista passerà da Mesagne.