Amalia Gré: il racconto degli anni di assenza dai palcoscenici

OSTUNI - La cantautrice di Ostuni Amalia Gré ha concesso un’intervista alla redazione di BrindisiReport nell’elegante cornice dell’Hotel Palace. Oltre a parlarci del suo nuovo album “Beige” uscito il 22 novembre scorso, ci ha raccontato della sua vita lontana dal panorama musicale in questi anni e ha percorso brevemente la sua carriera artistica, dagli esordi nel 2003 con il brano “Io cammino di notte da sola”, alla partecipazione a San Remo nel 2007 in cui ha proposto la canzone d’elite “Amami per sempre”, alle mostre itineranti di pittura in collaborazione con il giornalista Massimo Cotto.