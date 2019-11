Bomba al multisala, i commercianti: "Grossi danni economici, non lasciateci soli"

Le loro attività sono ferme dalla mattina del 2 novembre e non si sa ancora per quanti giorni lo resteranno. La chiusura del maxi cinema Andromeda a seguito del ritrovamento di una bomba della seconda guerra mondiale sta mettendo in ginocchio i titolari della palestra, Asd Time Fitness e benessere, del ristorante/pizzeria “Spiedo matto”, della struttura per bambini Familandia e di un ufficio di grafica.

Gli esercenti hanno manifestato a BrindisiReport tutta la loro preoccupazione per il protrarsi di questa situazione. Il ristorante e Familandia hanno dovuto annullare tutte le prenotazioni in programma fino al mese di dicembre. La palestra rischia di perdere clienti. Per questo i commercianti chiedono il sostegno delle istituzioni, anche nell’ottica di un ristoro dei danni economici causati dalla chiusura delle attività, di cui ancora non si ha una stima precisa.