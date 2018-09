I minori stranieri? Al Villaggio San Pietro sono bene integrati e considerati

BRINDISI - Sono affidati alla cooperativa Alveando, e sono ospitati in una struttura pubblica al Villaggio San Pietro, quartiere Perrino di Brindisi, nello stesso immobile in cui si trova il Punto Luce di Save the Children riservato ai bambini brindisini della zona. Parliamo dei minori stranieri non accompagnati di un centro con cui gli abitanti di questa parte della città convicono da tempo. E di problemi, a sentire loro, non ce ne sono mai stati. Anzi, quei ragazzi africani giovanissimi, per la loro condizione e per il loro vissuto, ispirano solidarietà. E sono anche bene integrati, ormai, con i ragazzi del quartiere.