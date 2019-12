Bomba Day Brindisi - Tra i cittadini che lasciano la Zona Rossa

BRINDISI - Il suono lacerante delle sirene di decine di pattuglie ai varchi di uscita dalla Zona Rossa e sparse per la città in servizio di vigilanza, alle 9,25 di oggi domenica 15 dicembre 2019, ha dato il segnale della fine dell'evacuzione, della chiusura dello spazio aereo e dell'avvio delle operazioni di disinnesco dalla bomba d'aereo rinvenuta durante lavori di scavo la mattina del 2 novembre scorso. Ecco le prime impressioni raccolte tra i brindisini in uscita dall'area interdetta.