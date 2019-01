L'intervento sull'incendio che ha devastato il capannone di un gommista

SAN DONACI - Un incendio di natura dolosa ha devastato la notte scorsa un capannone sito sulla via per Tuturano a San Donaci, di proprietà di un gommista del posto, S.V., già vittima di un incendio doloso a luglio del 2015. Nel capannone, che tra qualche settimana sarebbe diventato la nuova sede dell’attività, c’erano attrezzature e pneumatici, ancora intatti. E’ andato tutto in fumo. I pirmi ad accorgersi del rogo sono stati gli agenti dell'istituto Lf Vigilanza che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

