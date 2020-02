La Brindisi naif dell'ottantenne con la passione dell'intaglio

BRINDISI - Cosimo Di Giulio, brindisino, compirà 80 anni tra pochi giorni, è l’ultimo di 4 generazioni di falegnami e non ha mai abbandonato la passione per questo lavoro. Anche quando faceva il cuoco in ospedale, svolgeva l’attività di falegname nei ritagli di tempo, ma una volta andato in pensione si è dedicato totalmente alla lavorazione del legno.

Si definisce ebanista, e la sua si può considerare in effetti arte naif applicata all’intaglio. Il suo sogno, poter esporre durante la tappa del Giro d'Italia le sue ricostruzioni dei principali monumenti della città. L'anziano artigiano ha tre figlie, e di fatto dedica a loro i suoi lavori.