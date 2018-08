"Come tenere in ordine la spiaggia delle Saline ve lo spiego io"

BRINDISI - Cosimo Esposito frequenta la spiaggia delle Saline da più di 30 anni con la sua famiglia, e ci racconta della mancanza di attenzione da parte degli organi competenti nei confronti di questo tratto di costa e di come lui e i congiunti intervengono per tenere pulita la spiaggia dai rifiuti portati dal mare o abbandonati di bagnanti. Cosimo Esposito spiega inoltre come hanno istruito i nuovi frequentatori della spiaggia al rispetto delle regole e ad una buona convivenza. Attrezzata con sacchi di plastica, rastrelli e altri strumenti per tenere pulito l’arenile, la famiglia Esposito lamenta la mancata presenza di una zona di raccolta dei rifiuti e altri servizi che magari garantirebbero un maggiore fruibilità di questa lunga distesa di sabbia a ridosso del parco regionale delle Saline di Punta della Contessa.